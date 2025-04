Collaborazione Internazionale per i bimbi dell’Africa: progetto “Cuori Ribelli” dell’Asp Messina, ecco di cosa si tratta

StrettoWeb

L’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina annuncia l’avvio del progetto “Cuori Ribelli”, una collaborazione internazionale in favore dei bambini africani. Questo progetto, realizzato in accordo con il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina (Ccpm) e l’associazione “Una Voce per Padre Pio”, mira a fornire interventi per cardiopatie congenite e a formare personale sanitario africano. La convenzione è stata firmata dal direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, il direttore del Ccpm Salvatore Agati, e il presidente dell’associazione “Una Voce per Padre Pio”, Vincenzo Palumbo. L’obiettivo è organizzare missioni internazionali in Africa per valutare e trattare, chirurgicamente e gratuitamente, pazienti pediatrici con cardiopatie congenite. Inoltre, è previsto il trasferimento in Italia per i casi non trattabili in loco.

La formazione di operatori sanitari africani avverrà presso il Ccpm

La formazione di operatori sanitari africani avverrà presso il Ccpm, tramite corsi di formazione e tirocini di un anno. Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo è riconosciuto per la sua eccellenza e innovazione ed è incluso nel Piano Mattei del Governo Nazionale per la cooperazione sanitaria. Il team medico-chirurgico del Ccpm ha già realizzato oltre 1800 interventi in paesi in via di sviluppo, confermandosi leader nella cooperazione umanitaria sanitaria. Con questo progetto, il centro metterà a disposizione un’equipe di cardiochirurgia pediatrica per quattro missioni annuali, supportando lo sviluppo professionale del personale medico e infermieristico locale.

Le dichiarazioni

L’associazione “Una Voce per Padre Pio”, che al momento collabora solo con due eccellenze come l’Asp di Messina e il Gaslini di Genova, fornirà materiali sanitari, farmaci e gestirà i rapporti necessari per le missioni, oltre a facilitare il trasferimento in Italia di minori e personale medico per formazione. “La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi esprime grande orgoglio per il lancio del progetto ‘Cuori Ribelli’. Questa iniziativa è un vero testamento del nostro impegno continuo a favore delle missioni umanitarie e un passo significativo nella cooperazione internazionale per il miglioramento della salute globale. La nostra aspirazione è di portare un impatto positivo e sostenibile nei paesi più svantaggiati dell’Africa, formando il personale sanitario locale per garantire un’eredità di cura e competenza. La collaborazione con eccellenze come il Ccpm e l’associazione ‘Una Voce per Padre Pio’ amplifica la nostra capacità di raggiungere e assistere chi è in maggiore bisogno. Crediamo fermamente che attraverso l’educazione, la formazione e il supporto medico-chirurgico, possiamo fare una differenza significativa nelle vite dei bambini che affrontano cardiopatie congenite. La solidarietà e l’impegno condiviso ci guidano in questa missione, e siamo determinati a continuare su questa strada di umanità e progresso. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella missione dell’Asp di Messina di fornire supporto alle popolazioni in aree svantaggiate, continuando l’impegno già dimostrato in precedenti collaborazioni umanitarie”. ‎

