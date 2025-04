Claudia Celi, Miss Calabria 2024, si laurea in Giurisprudenza a Catanzaro

StrettoWeb

Claudia Celi, Miss Calabria 2024, si é laureata in Giurisprudenza completando il suo corso di studi all’università “Magna Grecia” di Catanzaro. La giovane di Montepaone ha portato a termine il suo percorso accademico scegliendo la stessa facoltà del nonno materno. “Ogni esame – ha commentato Claudia Celi – è stato come un mattone di conoscenza sul grande ponte del sapere. Ed ancora tanti se ne dovranno portare”. La giovane ha detto di non volere intraprendere la strada dell’avvocatura, preferendo esplorare nuove opportunità. Nella tesi di laurea, il cui relatore é stato il professore Francesco Siracusano, la giovane ha affrontato il tema “mafia e impresa“, approfondendo in particolare il reato di illecita concorrenza mediante minaccia o violenza. “Il Sud e la Calabria – ha detto Claudia Celi – potrebbero essere il motore dell’Europa se non fosse per mafia, ‘ndrangheta e camorra”.

