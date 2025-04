Cittanova, polemiche sul 25 aprile: per il PD ci sono evidenti “dimenticanze”, ma il sindaco risponde

StrettoWeb

“L’Amministrazione comunale di Cittanova, in ogni sua componente, respinge il tentativo di strumentalizzazione messo in campo dal Partito Democratico sul 25 Aprile. I valori della Resistenza, della libertà e della pace sono un patrimonio condiviso e collettivo che, chi oggi governa il paese, pratica quotidianamente con i fatti e le azioni concrete”. È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico in merito alla nota stampa diffusa dal Circolo PD di Cittanova nella serata di ieri sulle presunte “dimenticanze” dell’Amministrazione in occasione della Festa della Liberazione.

“Sin dai primi giorni di attività – ha sottolineato l’avv. Antico – l’Amministrazione che mi onoro di guidare ha lavorato con una chiara programmazione ad iniziative rivolte al rafforzamento della memoria e della consapevolezza sui temi storici e identitari patrimonio di tutti. Perché questi valori sono base imprescindibile della nostra filosofia umana, politica e amministrativa, ben oltre gli slogan di chi vorrebbe arrogarsene la proprietà privata. Il 2025, per i fatti noti a tutti, è stato caratterizzato da scelte importanti da parte del Governo che, per mezzo delle Prefetture, ha dato indirizzi precisi sui giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice”.

“Quest’anno, per la prima volta – ha proseguito il Sindaco di Cittanova – abbiamo svolto la cerimonia in ricordo di Teresa Gullace proprio davanti l’abitazione natale dell’Eroina della Resistenza, alla presenza di autorità civili, religiose e militari. Mai era stato fatto questo passaggio così simbolico e significativo. E proprio su Teresa Gullace stiamo lavorando, nel solco di un progetto ministeriale, per la valorizzazione del suo lascito morale e identitario. Importantissimo inoltre l’evento, celebrato all’interno del cineteatro “Rocco Gentile”, riguardante il pieno riconoscimento degli Internati Militari della Seconda Guerra Mondiale. Un appuntamento che ha visto partecipare centinaia di persone e che è stato esempio concreto di impegno a sostegno di quegli italiani vittime di prigionia nel secolo scorso. E poi le attività con le scuole, anche di paesi limitrofi, il dialogo con Istituzioni e Associazioni, la strutturazione di programmi capaci di alimentare la consapevolezza dei nostri giovani nel futuro proprio sul tema della libertà”.

Ha dunque concluso l’avv. Domenico Antico: “Il cantautore Giorgio Gaber diceva che “la libertà è partecipazione”. E noi siamo d’accordo. Mai come oggi, dopo anni di morte sociale e isolamento, Cittanova sta tornando ad assaporare la gioia della partecipazione alla costruzione della vita pubblica. Ne sono testimonianza gli eventi, le manifestazioni, i progetti messi in campo con entusiasmo. L’Amministrazione crede nella libertà e nell’inclusione reale di tutti i cittadini al governo della cosa pubblica. Un’ambizione da realizzare con fatti concreti e non certo con gli slogan. Chi oggi scatena la classica tempesta nel bicchiere d’acqua fino a ieri si dimostrava incapace anche solo di dialogare con i cittadini. E dopo un decennio di arroccamento e di porte sbattute in faccia, adesso torna a parlare di libertà. Noi pensiamo che i valori della Resistenza, della libertà e della pace non sono e non saranno mai proprietà privata di qualcuno, ma patrimonio di tutto il Paese. Il 25 Aprile è tutti i giorni”.

