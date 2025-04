Cittanova, cresce l’attesa per lo spettacolo di Gabriele Cirilli

StrettoWeb

Cresce l’attesa per l’evento conclusivo della XXI Stagione Teatrale di Cittanova. Anche quest’anno, agli abbonati e ai numerosi spettatori provenienti da ogni parte della provincia reggina e della Calabria che hanno affollato il teatro, è stato proposto un Cartellone imponente e plurale, nel quale sono stati ospitati artisti e Compagnie nazionali e internazionali che si sono misurati con i maggiori successi della stagione teatrale in corso. Con un ricco calendario, ampio negli sguardi e inclusivo, contenente la danza, il ballo, il teatro di prosa, il teatro comico-musicale, la commedia, il teatro contemporaneo, il cabaret, la musica d’autore e che ha presentato ben undici spettacoli, con oltre cento artisti di cinque nazioni, per una rassegna che ha compreso un arco temporale di ben sei mesi.

Venerdì 11 aprile sarà Gabriele Cirilli con il suo nuovo comedy show “Cirilli & Family”, che vanta della supervisione artistica di Carlo Conti, a coronare la rassegna dell’Associazione Kalomena al Teatro Gentile. Il primo è tra i comici più seguiti, il secondo è tra i conduttori e autori televisivi più amati. Dopo più di vent’anni di collaborazione, Gabriele Cirilli è riuscito a coinvolgere Carlo Conti nel suo nuovo spettacolo.

L’attore torna a teatro per mettere a nudo i tic e le strane (ma simpatiche) abitudini della famiglia Cirilli. L’attore ha affermato: “partirò proprio dai vizi e dai divertimenti della mia famiglia, ci saranno pure temi sociali”. Sul palco anche gli attori de La Factory, la scuola di teatro ideata dall’artista abruzzese.

Già dal titolo si può evincere il clima “familiare” dello show con protagonista un artista nato professionalmente sul palcoscenico sotto la guida del Maestro Gigi Proietti. Con la supervisione artistica di Conti lo show rappresenta la storia artistica di un mattatore della risata che ha conquistato il grande pubblico ed è arrivato alla maturità artistica. Cirilli & Family vuole mettere a nudo le cose divertenti che accadono all’interno delle mura domestiche, tra tic e strane, ma simpatiche, abitudini degli italiani.

Sul palco ci saranno anche i ragazzi de La Factory, la scuola di teatro di Cirilli in quel dell’Aquila.

Dunque, Cirilli & Family sarà l’occasione per raccontare l’universo famiglia partendo da quella dell’attore per portare il pubblico a riconoscersi e diventarne parte. Questo è il messaggio che Cirilli vuole lanciare: se le persone saranno disposte ad avvicinarsi e a lottare insieme con un comune denominatore, l’amore, allora una semplice squadra diventerà qualcosa di più, una famiglia. “Se il mondo intero operasse come una grande famiglia allora sì che potremmo lasciare un futuro migliore ai nostri nipoti”, spiega Cirilli, che aggiunge: “riusciremmo a fare il miracolo se tutti si rendessero responsabili non solo della propria felicità, ma anche di quella degli altri”. Su Conti, invece, dice: “ho voluto coinvolgere Carlo in questo progetto perché è una persona che dal punto di vista della scrittura e dell’organizzazione non è secondo a nessuno”.

Lo spettacolo, ideato da Gabriele Cirilli e Carlo Conti, è stato scritto con Maria De Luca, Mattia Cirilli, Daniele Ceva, Giorgio Genzerli e Mario Scaletta.

La serata sarà arricchita con un nuovo appuntamento di “Teatro Gourmet”, evento che valorizza il buon cibo e le eccellenze produttive del territorio, con una degustazione in teatro del pane con i cereali calabresi della Farineria Anselmo accompagnato dall’olio dell’Azienda IL SECOLARE di Giovanni Ventra, e i dolci pasquali della Pasticceria “Le Chicche” di Taverna.

Il Progetto della Rassegna ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cittanova e il sostegno della BCC-Banca della Calabria Ulteriore e del Bar-Pasticceria “Le Chicche” di Taverna.

