CISL rilancia la sfida sindacale: “diritti, partecipazione e lavoro stabile al centro del nostro impegno”

Rappresentanza e tutela dei lavoratori, sindacato puro e niente politica: questo è il loro motto. I candidati CISL hanno chiaro l’obiettivo da perseguire ponendo al centro diritti e istanze del personale da rivendicare sul tavolo delle trattative con l’amministrazione, nei contratti decentrati e sui luoghi di lavoro. Il programma prevede inoltre: un maggiore coinvolgimento e partecipazione del personale in tutte le decisioni; un miglioramento delle strutture con riguardo anche alle postazioni individuali; indicazioni di concorsi per incrementare l’esiguo numero di dipendenti e volgere anche lo sguardo verso i giovani disoccupati in cerca di lavoro stabile e a rischio emigrazione. E’ quanto si legge in una nota inviata da Adolfo Romeo delegato CISL FP della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

