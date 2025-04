Cirò Marina, sequestrate due discariche abusive all’interno di un’azienda di stoccaggio

StrettoWeb

Due discariche abusive di rifiuti solidi non pericolosi, per un totale di circa 120 metri quadri, sono state sequestrate dai carabinieri a Cirò Marina all’interno del perimetro di attività di una ditta che si occupa dello stoccaggio di rifiuti. L’amministratrice dell’azienda è stata denunciata in stato di libertà per violazioni in materia ambientale. I militari della Compagnia e i carabinieri forestali durante un controllo effettuato nell’ambito di una campagna di contrasto ai reati ambientali predisposta dal Comando provincia di Crotone hanno individuato, a seguito di un sopralluogo aereo del nucleo elicotteri dell’ottavo nucleo dell’Arma di Vibo Valentia, oltre 350 metri cubi di rifiuti solidi non pericolosi derivanti prevalentemente da operazioni di recupero e riciclo. Secondo quanto è stato riferito gli scarti trovati erano stati depositati all’aperto sul suolo nudo, privo di pavimentazione o impermeabilizzazione, in violazione della normativa. I carabinieri hanno contestato alla ditta anche la violazione amministrativa relativa all’omessa detenzione, nel sito, del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.