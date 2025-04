Cinquefrondi, il sindaco Conia chiede la riapertura della galleria della Limina per la festa di San Michele

StrettoWeb

La città di Cinquefrondi, come tutti gli anni, si prepara alla festività di San Michele Arcangelo con eventi sia religiosi che civili. Il sindaco Michele Conia, in una missiva all’Anas, scrive: “considerato che in data 7 e 8 Maggio si svolgeranno a Cinquefrondi i festeggiamenti del Santo Patrono San Michele Arcangelo, con la presente, si richiede l’apertura straordinaria della galleria della Limina h24 con la possibilità di transito continuo anche nelle ore notturne”.

“La suddetta apertura straordinaria della Galleria Limina, ove accordata, ridurrà i disagi agli automobilisti e consentirà un maggiore afflusso di partecipanti all’evento particolarmente sentito non solo dalla mia comunità ma anche dai paesi viciniori. Fiducioso della fattiva collaborazione”, conclude il primo cittadino.

