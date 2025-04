A Cinquefrondi la presentazione dei libri di Manuel Sirianni

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile, l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi ha deciso di organizzare un incontro speciale con il giovanissimo Manuel Sirianni, autore dei libri “Il ragazzo irraggiungibile” e “Fantasie e non solo”. Manuel, un ragazzo autistico non verbale, sarà rappresentato dalla sua mamma, che presenterà i suoi lavori e condividerà il suo percorso creativo.

L’incontro si terrà domani, martedì 8 aprile 2025, alle 18:30 presso la Mediateca Comunale. Durante l’incontro, la madre di Manuel racconterà la sua esperienza, come, nonostante le difficoltà, sia riuscita a dar voce ai suoi pensieri e alle sue emozioni attraverso la scrittura. Sarà un’occasione unica per riflettere sull’importanza della comunicazione, dell’inclusione e della capacità di esprimersi in modi diversi.

L’autismo è una condizione che, pur nella sua diversità, non impedisce la bellezza dell’espressione umana. Ogni persona con autismo ha un modo unico di percepire e comunicare il mondo che la circonda. Oggi più che mai, è fondamentale sensibilizzare la società sull’importanza di riconoscere e valorizzare ogni forma di comunicazione, che essa avvenga attraverso parole, gesti o altre modalità. L’inclusione non si limita alla presenza fisica, ma si estende alla possibilità di sentirsi parte di una comunità che riconosce la dignità e la singolarità di ogni individuo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.