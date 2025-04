Cinquefrondi, auto in fiamme nel parcheggio dell’ex Tribunale

StrettoWeb

Serata movimentata a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per via di un’auto in fiamme nel parcheggio dell’ex Tribunale in via Roma. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Non si conoscono, al momento, i motivi dell’incendio della vettura.

