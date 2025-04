Cinema: le bellezze di Reggio Calabria al Festival di Cannes con il film “Caravan”, girato nella jonica reggina

StrettoWeb

Reggio Calabria e le sue bellezze ancora protagoniste al cinema. Nello specifico, il territorio calabrese sarà protagonista al Festival di Cannes, in concorso nella sezione “Un Certain regard” con il road movie Caravan, opera prima della regista Zuzana Kirchnerovà, sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission. Il film è stato girato per 5 settimane nelle zone di Melito di Porto Salvo, Bova, Bova Marina, Palizzi, Condofuri, Porto Saline Joniche, Roghudi, San Lorenzo, Brancaleone, Locri.

Caravan è una coproduzione internazionale tra MasterFilm (Cechia), Nutprodukcia (Slovacchia) e Tempesta Film (Italia). Il film è realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission, MIC-DGCA, Emilia Romagna Film Commission, fondi per l’audiovisivo della Cechia e della Slovacchia, emittenti televisive ARTE, RTVS e Televisione Ceca ed Eurimages.

