Ciccio Rizzo è il nuovo Presidente dell’Autorità portuale dello Stretto, la spunta Fratelli d’Italia

Come avevamo anticipato in un apposito articolo del 12 marzo scorso, è l’avvocato eoliano Ciccio Rizzo, storico esponente di Fratelli d’Italia sin dai tempi di Alleanza Nazionale, consigliere comunale di Lipari, il nuovo Presidente dell’Autorità portuale dello Stretto. Rizzo la spunta rispetto alle perplessità degli altri partiti della maggioranza di Governo. L’Autorità portuale dello Stretto è un ente strategico per tutto il sistema di trasporti e mobilità tra Calabria e Sicilia, in quanto gestisce i porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni, Reggio e Saline Joniche, che sono i più trafficati in assoluto dell’intero Mediterraneo e avranno un ruolo determinante, insieme a Gioia Tauro, nei lavori di realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Dal punto di vista politico, Rizzo raccoglie consensi dia nel centrodestra ma anche nella maggioranza che sostiene il sindaco Federico Basile. Massimo Finocchiaro, assessore comunale, scrive: “sono davvero compiaciuto per la nomina di Ciccio Rizzo. Ho avuto modo di conoscere Ciccio tanti anni fa. L’ho ‘visto crescere’ politicamente e affermarsi professionalmente. La sua determinazione e la sua coerenza oggi vengono premiate. Bravo Ciccio. Mi sia concesso di affermare che la sua importante nomina è una soddisfazione non solo per lui, ma anche per Messina, che ritrova in un ruolo così importante un suo concittadino. Buon lavoro Avvocato”.

UilTrasporti: “auguri all’avv. Rizzo per il nuovo incarico”

La Uiltrasporti Messina esprime “le proprie congratulazioni all’Avv. Ciccio Rizzo per la nomina a Commissario, e successivamente Presidente, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La scelta ci fa particolarmente piacere come organizzazione sindacale, poiché segna il ritorno di un messinese alla guida dell’AdSP dello Stretto, una realtà strategica per il nostro territorio. Siamo certi che, sotto la guida dell’Avv. Rizzo, sarà possibile avviare una stagione di dialogo costruttivo e di rilancio, nell’interesse dello sviluppo portuale e dell’occupazione nei porti di Messina-Tremestieri, Milazzo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e delle Saline Joniche”.

