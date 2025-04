CHICNIC a Borgo Croce: 1° Maggio tra musica, natura e sapori autentici

StrettoWeb

Il 1° Maggio Borgo Croce torna a vibrare, e lo fa in grande stile. Dalle 12:00 fino al tramonto, le vie del borgo si riempiranno di risate, musica, profumi e quella magia unica che solo un luogo autentico sa regalare. L’evento si chiama CHICNIC – Sun, Food & Music ed è un vero e proprio invito a prendersi una pausa rilassante e semplice, in compagnia delle persone che amiamo, nella cornice incantata di un borgo che ha fatto dell’accoglienza e della bellezza la sua bandiera. A guidare questo sogno c’è ancora lei, Maria Grazia Chirico, l’anima del borgo, affiancata da uno staff straordinario fatto di persone appassionate, attente, accoglienti, che con amore e dedizione si prendono cura ogni giorno di questo luogo magico.

“Borgo Croce è un posto che accoglie, – ci racconta Maria Grazia – che respira con chi lo vive. Vedere il borgo animarsi è ogni volta un piccolo miracolo, e il 1° Maggio sarà un giorno speciale: musica dal vivo, barbecue, picnic, famiglie, bambini… sarà una festa vera, sincera, piena di vita.”

Accanto a lei, in questa nuova avventura, c’è la squadra della Night House Family, professionisti degli eventi ma soprattutto persone appassionate di cultura, musica e condivisione.

“Abbiamo immaginato un 1° Maggio lontano dal caos, ma pieno di energia. Con un sound che attraversa i decenni e un’atmosfera conviviale, pensata per chi vuole rilassarsi, ballare, sorridere. Il borgo ci ha accolto come una casa, e questo è solo l’inizio.”

La giornata prevede un live musicale dei Piccadilli Band, con le più belle hit italiane e internazionali suonate dal vivo. A seguire, il DJ Set di Antonio Lubrano, con un viaggio tra pop, dance e revival che farà

cantare e ballare davvero tutti, dai più piccoli ai più grandi. E per chi ama il buon cibo: picnic, barbecue, vino e sapori autentici, da gustare tra le vie del Borgo, con un’atmosfera davvero “chic-nic” di campagna.

Ci sarà un’area giochi con animatrice sarà a disposizione dei più piccoli, per permettere ai genitori di godersi la giornata in totale relax e sarà previsto anche un servizio navetta, comodamente disponibile a pochi passi dal borgo. Per chi cerca un 1° Maggio diverso da tutto il resto, autentico, fatto di bellezza, musica e umanità: CHICNIC è la risposta, Borgo Croce è la casa. Per info e prenotazioni picnic: 380 3734003.

