Cessione Cosenza, Citrigno torna a parlare: frecciata a Guarascio

Alfredo Citrigno torna a parlare del Cosenza Calcio. Nelle settimane scorse, l’imprenditore locale ha attirato le attenzioni per quanto riguarda la cessione del club, chiesta a gran voce dalla piazza e dalla politica, nonché confermata anche da Guarascio, contestatissimo e costretto ad aprire alle trattative. Guarascio che ricevuto l’offerta di Citrigno, il quale è uscito allo scoperto, sbilanciandosi, salvo poi chiudere ogni trattativa dopo le mancate risposte dall’attuale proprietà.

Ora, sui social, l’imprenditore parla nuovamente del momento della squadra, lanciando una frecciata proprio a Guarascio: “Chi non ha più energie, idee o volontà per il bene del Cosenza Calcio faccia un passo indietro. Il calcio deve essere gestito con la stessa serietà e programmazione di una Azienda. Questa città merita rispetto e un progetto sportivo all’altezza della sua storia e della sua gente. Ai tifosi dico: non smettiamo di lottare per i nostri colori, perché il Cosenza è di chi lo ama davvero. Il Cosenza deve Risorgere. Sempre Forza Lupi”, ha scritto.

