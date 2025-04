Caulonia: la staffetta solidale run4hope fa tappa in città

StrettoWeb

La RUN4HOPE è il Giro d’Italia podistico solidale a staffette organizzato annualmente e per la prima volta fa tappa anche a Caulonia grazie alla ASD ULIMP che per il secondo anno fa parte di questo progetto. L’iniziativa si articola in staffette non competitive che si svolgono in contemporanea coinvolgendo tutte le regioni. L’edizione 2025 si svolgerà tra 5 aprile e il 13 aprile a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e rappresenterà una delle iniziative principali del 60 esimo anniversario della Fondazione.

L’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra tanti enti , del Coni , della Fidal , dell’Esercito Italiano , della Marina Militare , dell’Aeronautica Militare , Arma dei Carabinieri , Fiamme Gialle , Fiamme Oro , ANCI, ASI , AICS, CSI , FIASP, di Assocalciatori, di Unioncamere , di vari Enti di Promozione Sportiva , molte Regioni , Provincie e Comuni. Il ritrovo è Venerdi 11 alle 16,00 al parco giochi.

