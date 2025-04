Cateno De Luca verso l’intesa con il centrodestra: asse con Fratelli d’Italia, via libera del Premier Meloni | DETTAGLI

StrettoWeb

Cateno De Luca ed il suo movimento Sud chiama Nord sta per transitare nel centrodestra in maniera ufficiale. Dopo alcuni mesi di ammiccamenti, trattative e dialoghi sembra arrivato l’ok direttamente dal Premier Meloni. L’ex sindaco di Messina, che doveva rappresentare l’alternativa al “sistema di potere“, contro gli “affaristi romani“, decide, invece, di rimangiarsi tutto ed allearsi con i suoi ex nemici (Schifani, Galvagno, Germanà). Secondo il Fatto Quotidiano, in un articolo a firma di Giacomo Salvini, De Luca e Castelli (ex M5S) avrebbero incontrato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia e uomo forte del principale partito italiano.

Sud chiama Nord e l’alleanza con Fdi

Il patto – spiegano l’articolo de “Il Fatto quotidiano” – porterebbe Fratelli d’Italia a sostenere “Sud chiama Nord” in Sicilia con proposte di leggi comuni e probabilmente vari finanziamenti. Il calcolo del centrodestra è chiaro: vincere con facilità in Sicilia, sia alle regionali che alle politiche, ed avere i voti decisivi del Sud, dove il movimento fondato da De Luca gode di qualche migliaio di voti. Cosa ci guadagna il sindaco di Taormina che ufficialmente ha lasciato la guida di Sud chiama Nord? Sicuramente qualche eletto sicuro negli uninominali e nel proporzionale e qualche assessorato in Regione.

