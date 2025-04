Cateno De Luca nominato soggetto attuatore per l’emergenza a Taormina, sempre più saldo il legame con Schifani

StrettoWeb

“È stato ufficialmente approvato, con Decreto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Piano degli interventi di fase 1 per far fronte all’interruzione della via Garipoli, fondamentale arteria di accesso a Taormina e Castelmola, compromessa da un grave dissesto idrogeologico“, è quanto comunica il sindaco Cateno De Luca. “Contestualmente sono stato nominato quale Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili, per un ammontare complessivo di 1.150.000 euro. Il totale dei fondi per la prima fase sono finanziati per metà con risorse del bilancio regionale (capitolo 215702 “Fondo di riserva per spese impreviste”) e per l’altra metà a carico del Comune di Taormina”, rimarca De Luca.

“Ringrazio Schifani”

“Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza e la mobilità dei cittadini e dei visitatori. Ringrazio il Presidente Schifani e la Protezione Civile regionale per la fiducia e assicuro che agiremo con la massima rapidità per restituire normalità alla città e attivare tutte le misure necessarie. Il decreto, firmato dal Dirigente Generale del DRPC e Commissario Delegato, ing. Salvatore Cocina, stabilisce che il Soggetto Attuatore dovrà procedere con celerità alla nomina dei RUP e all’attuazione delle procedure previste dalla normativa vigente. I progetti saranno poi sottoposti all’approvazione del Dipartimento per il finanziamento. Ulteriori interventi previsti per la fase 2 saranno individuati con successivi tavoli tecnici”, conclude De Luca. Si rinsalda sempre di più il legame con il centrodestra ed il presidente Schifani.

