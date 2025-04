Cateno De Luca assolto dal Tribunale di Reggio Calabria

StrettoWeb

“È stato oggi prosciolto dal Tribunale di Reggio Calabria, Cateno De Luca, già Sindaco di Messina, querelato dall’ex Procuratore Generale della Corte d’Appello di Messina che De Luca avrebbe diffamato in una diretta Facebook e ispirando la pubblicazione sui giornali, tra le quali il coinvolgimento nelle vicende corruttive contestate ai noti Amara e Calafiore e per aver violato il segreto d’ufficio come magistrato della Procura di Messina a favore dei predetti e per fare onore ai rapporti dello stesso Procuratore Generale Barbaro con il noto Luca Palamara che lo aveva “assistito”, quando era membro del CSM nelle promozione a Procuratore Generale di Messina”. E’ quanto affermano in una nota gli avvocati Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi, difensori di Cateno De Luca.

Il racconto

“De Luca, avuta conoscenza della diffamazione di cui era stato accusato dal Procuratore Generale Vincenzo Barbaro, che si era tra l’altro allontanato dal servizio tempo prima del pensionamento, che gli ha riconosciuto la esimente della provocazione rispetto al reato contestato, rispondeva con una conferenza stampa dai locali del Comune di Messina, integralmente pubblicata attraverso una diretta sul suo profilo Facebook ricordandogli gli arresti sofferti in dodici anni di processi nei quali è stato sempre assolto, così smentendo l’operato portato avanti contro di lui da Vincenzo Barbaro come Pubblico ministero o nella qualità di vertice quale Procuratore aggiunto e Procuratore Capo facente funzione. Nella stessa occasione, e sempre in risposta all’accusa mossagli da Barbaro, Cateno De Luca ricordava anche la non condivisa archiviazione dell’esposto fatto contro di lui al CSM“, rimarcano gli avvocati di De Luca.

“Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che De Luca abbia legittimamente reagito”

“Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che De Luca abbia legittimamente reagito alle accuse di Barbaro in quanto ritenute gratuite e gravemente lesive della dignità del parlamentare regionale. Manca ora l’ultimo atto per fare definitiva giustizia della persecuzione giudiziaria sofferta da Cateno De Luca per dodici anni. A Maggio, sempre a Reggio Calabria, sarà di scena lo show-down. Vale la pena non perderlo“, concludono gli avvocati di De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.