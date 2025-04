Catanzaro, una Pasquetta a Mantova: quasi mille tifosi giallorossi al “Martelli”. Il percorso per raggiungere lo stadio

StrettoWeb

Pasquetta alternativa per i tifosi del Catanzaro, che domani si ritroveranno a Mantova per un importante match di Serie B. Dopo i due punti nelle ultime tre partite, la squadra di Caserta cerca una vittoria che manca da prima della sosta, dal poker nel derby contro il Cosenza. Nonostante la giornata di festa, la passione resta altissima e per questo ancora una volta sarà muro giallorosso: sono quasi mille i supporters calabresi presenti allo stadio “Martelli”.

In una nota ufficiale, la società “comunica a tutti i sostenitori giallorossi che il percorso da seguire per raggiungere lo stadio ‘Danilo Martelli’ di Mantova è il seguente:

Imboccare l’autostrada A22 Modena-Brennero e uscire a Mantova Nord; Alla prima rotatoria, prendere la terza uscita in direzione Palazzo Te – Stadio; ⁠Alla seconda rotatoria, imboccare la seconda uscita in direzione Mantova; Alla terza rotatoria, ancora seconda uscita in direzione Palazzo Te – Mantova; ⁠Percorrere Via Brennero per circa 4 km in direzione Stadio fino al termine della strada, dove si trova l’area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite e l’accesso al settore “Curva Cisa”.

Si specifica che l’unica arteria da percorrere per raggiungere il settore ospiti dello stadio è via Brennero. Le altre vie d’accesso saranno chiuse al transito. Si invitano tutti i tifosi al rispetto delle indicazioni fornite e alla massima collaborazione con le autorità locali, per garantire una trasferta serena e all’insegna del tifo sano”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.