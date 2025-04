Catanzaro-Palermo in diretta gratis per i tifosi sparsi nel mondo: la trovata del club e il canale in cui seguire la partita

StrettoWeb

La passione dei tifosi del Catanzaro, specialmente in questo periodo, non ha confini. Stagioni esaltanti, vittorie, bel gioco, stadio pieno, grande entusiasmo, una promozione in Serie B, una in A sfiorata e un’altra annata importante, quella attuale, che porterà la squadra di Caserta a giocarsi i playoff. Ma oltre ai supporters presenti in città, coloro che vivono da sempre nel capoluogo, ce ne sono tantissimi altri sparsi per il mondo e che – per ovvi motivi – vorrebbero seguire la partita.

Per questo, in occasione della sfida di domenica contro il Palermo, il club offre la possibilità di guardare il match gratis sul canale “Destination Calcio”. “Per i giallorossi all’estero sarà possibile vedere Catanzaro-Palermo su Destination Calcio! Guarda GRATIS in diretta dagli USA, UK, Canada, Irlanda, Caraibi e Sud America”, è quanto scrive sui social il sodalizio giallorosso allegando il link del canale.

