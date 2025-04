Catanzaro, divieto di sosta e stalli commerciali: ordinanza “sperimentale” del Comune per le partite interne dei giallorossi

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Catanzaro informa la cittadinanza che, in occasione delle partite casalinghe dell’Us Catanzaro, sarà in vigore un divieto di sosta con zona rimozione sul lato destro di via A. Greco. Il provvedimento, disposto con ordinanza del Comando di Polizia Locale in data 31 marzo 2025, prevede l’installazione di apposita segnaletica verticale con pannello integrativo indicante la validità “nell’arco temporale di sei ore prima dell’inizio della partita e sino al completamento delle operazioni di deflusso”.

Contestualmente, la stessa ordinanza disciplina anche l’individuazione di nuovi stalli per il commercio itinerante, per regolamentare la presenza degli operatori commerciali durante gli eventi sportivi, garantendo sicurezza, decoro urbano e migliore fruizione degli spazi pubblici. Si tratta di una misura sperimentale, che resterà in vigore fino al termine del campionato in corso. Al termine della stagione, l’Amministrazione procederà con una nuova procedura di evidenza pubblica (bando) per l’assegnazione degli spazi commerciali in vista della prossima stagione sportiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.