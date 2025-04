A Catanzaro nuova tappa di “Facciamo semplice l’Italia” con il ministro Zangrillo

StrettoWeb

Nuova tappa a Catanzaro, lunedì 5 maggio di “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori” il percorso di ascolto lungo tutto il Paese del ministro Paolo Zangrillo, realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il roadshow, giunto al diciottesimo appuntamento, prende il via dalle ore 10.30 alla Cittadella Regionale “Jole Santelli” in Viale Europa. Alle 10.45 il Ministro Zangrillo incontra i giornalisti per un punto sui temi della giornata.

L’iniziativa si apre con i saluti istituzionali: presenti insieme al ministro Paolo Zangrillo, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Sindaco della Città di Catanzaro, Nicola Fiorita e il Sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro. A seguire i tavoli tematici con un focus sui sistemi della semplificazione e digitalizzazione nella Pubblica amministrazione. Al termine è previsto l’intervento del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo che conclude i lavori.

