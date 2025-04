Il Catanzaro dorme, poi si sveglia e rimonta ma alla fine si fa raggiungere: altra partita pazza, 2-2 contro la Carrarese

StrettoWeb

Un’altra partita dai due volti, un’altra partenza in sordina, un’altra ripresa importante e ancora tanti, tanti rimpianti per come si era messa la partita e per il fatto di essere stati raggiunti. Ancora un punto per il Catanzaro, che contro la Carrarese in trasferta va sotto, rimonta e poi si fa riprendere sul 2-2 finale. La classifica resta importante, ma il rammarico rimane per un’altra vittoria sfumata. Da premiare la grande reazione e da sottolineare, al netto di tutto, la grande emergenza di Caserta, costretto a fare a meno di diversi titolari.

La partita

Così come contro il Bari lo scorso weekend, anche stavolta il Catanzaro è un diesel. Parte piano, pianissimo, ed esce alla lunga, rendendo emozionante la gara nella ripresa, in entrambe le fasi. Sì, perché oltre a segnare fa anche segnare, avvicinandosi di più alle caratteristiche tanto care al Catanzaro di Vivarini. Caserta, infatti, almeno fino a qualche settimana fa, aveva abituato a una squadra attenta, equilibrata e cinica. Dunque, come detto, la gara è statica, spenta, noiosa, nella prima parte e almeno per mezz’ora. Poche emozioni, praticamente nulla. Serve un episodio, un gol, una scossa. Arriva a ridosso dell’intervallo, con il gol di Cherubini che regala il vantaggio dei padroni di casa all’intervallo.

Nella ripresa il Catanzaro entra in campo con un altro piglio e in dieci minuti la ribalta, intorno all’ora di gioco. Tra 55′ e 65′, Compagnon e Piattarello la riportano sul pari e poi sull’1-2, con due bei gol di personalità. Nel primo c’è lo zampino del solito Iemmello, con un assist di prima senza guardare; nel secondo è Pittarello a costruirsi tutto da solo. Il Catanzaro ha l’inerzia dalla sua, dopo il gol, ma fa fatica a contenere il ritorno dei padroni di casa, che dopo un po’ di spinta riescono a trovare il pari, con un bel gol di Shpendi. E’ la rete che riaccende il finale, con le squadre stanche e lunghe e un risultato in bilico fino alla fine. Poi il triplice fischio: è 2-2.

