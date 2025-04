Catanzaro, Capellupo: “bene 9 milioni per stadio, mai i 260 per l’ospedale?”

StrettoWeb

“Bene i 9 milioni per lo stadio, ma dove sono finiti i 260 milioni per il nuovo ospedale di Catanzaro? È passata una settimana da quando, esibendo documenti e delibere, alcuni consiglieri comunali hanno denunciato la “sparizione” dei finanziamenti ex art.20 destinati a Catanzaro e miracolosamente dirottati su Sibari, Vibo Valentia e Gioia Tauro. Nessuno del governo regionale si è degnato di dare una risposta o una rassicurazione. Silenzio assoluto anche da parte dei consiglieri regionali di Catanzaro difensori d’ufficio del governo regionale a trazione cosentina e reggina“. È quanto dichiarato dal consigliere comunale Vincenzo Capellupo attraverso una nota stampa.

“Se ne deduce che quanto è stato denunciato è vero e che il Presidente/Commissario per la sanità non sa che pesci prendere. Che i soldi siano stati dirottati non c’è dubbio, ma vorremmo sapere da dove il presidente Occhiuto li prenderà per restituire il dovuto alla nostra città. Non c’è ne voglia nessuno, ma l’annuncio del finanziamento per lo stadio, giunto solo dopo le ripetute pressioni del Comune, sembra fatto apposta per fare dimenticare il caso dei fondi spariti dell’ospedale di Catanzaro. Siamo tutti tifosissimi dei giallorossi ma non è pensabile in alcun modo che questi 9 milioni debbano comportare il silenzio sull’ospedale di Catanzaro e l’assistenza sanitaria.

E intanto aumentano le liste d’attesa e aumentano i disservizi, come testimoniano le numerose denunce fatte, anche da tanti cittadini, in questi giorni. Ed intanto c’è già anche l’annuncio dei vertici della Regione Calabria che anticipano investimenti per 1 miliardo di euro sul neonato policlinico universitario di Cosenza. Se lo stadio è un mezzo di distrazione di massa, ritengo che non funzionerà. Continuerò la battaglia, insieme ad altri consiglieri e cittadini, perché Catanzaro e i suoi cittadini abbiano ciò a cui hanno diritto“, conclude Capellupo.

