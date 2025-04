Catanzaro, il calciomercato si apre in anticipo: c’è un acquisto speciale, “4 sì e golden buzzer”

StrettoWeb

Anche se il calciomercato apre a luglio, il Catanzaro si muove in anticipo e piazza un super colpo. Di chi si tratta? Di Frank Matano. Il comico e attore è presente al Teatro Politeama per le audizioni di Italia’s Got Talent. In occasione della sua presenza in città, il DG Morganti lo ha premiato con una maglia giallorossa. “Primo acquisto per la stagione 25-26! Frank Matano ha il talento necessario per vestire la maglia dell’US. Decisamente 4 si e Golden Buzzer!”, ha scritto il Catanzaro sui social postando alcune foto.

Fremantle, la società di produzione del programma, ha scelto la città calabrese per svolgere le audizioni. Quindi, in questi giorni, nel capoluogo sono presenti tanti vip. Oltre a Matano, anche Elettra Lamborghini, Cattelan Mara Maionchi, Fru e Aurora dei The Jackal.

