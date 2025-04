Catanzaro-Bari, le ultime sulla prevendita: dalla promo speciale alla spinta di Desiderio Noto, “deve essere un inferno”

StrettoWeb

Se fuori casa ha vacillato nelle ultime due, in casa tutt’altro. Il Catanzaro, dopo il poker nel derby prima della sosta, torna al “Ceravolo” e lo fa per un’altra classica del Sud, contro il Bari. L’obiettivo è ottenere di nuovo punti, possibilmente tre, per non perdere le distanze dalla Cremonese e per distanziare la Juve Stabia, che ha agganciato i giallorossi in classifica nell’ultimo weekend. La spinta del “Ceravolo”, ovviamente, non mancherà, come d’abitudine da qualche anno. La Curva “Massimo Capraro” risulta infatti già sold out, mentre si stanno per riempire anche Tribuna Centrale, Tribuna Cuteri e Distinti.

Il club, tra l’altro, sui social rilancia la promo speciale per i più piccoli: “Non farti scappare la Special Promo di Catanzaro-Bari!

Il biglietto Ridotto Junior, per tutti i tifosi giallorossi nati dopo gennaio 2013, a soli 5€”, si legge. Grande attesa è anche dal settore ospiti, vista la trasferta non lontanissima: nonostante le limitazioni (vendita solo ai residenti a Bari), e nonostante le contestazioni degli ultrà alla squadra dell’ultimo weekend, i 750 tagliandi potrebbero andare tutti esauriti.

Intanto, sui social, Desiderio Noto torna a farsi sentire con un messaggio carico di adrenalina: “Guerrieri giallorossi, è il momento! Domenica il Ceravolo non deve essere uno stadio. Deve essere un inferno! Un muro umano, un’onda travolgente, un ruggito che faccia tremare la terra sotto i piedi del Bari! Non è una partita, è una battaglia! Nessuno resti a casa, nessuno sia assente: Ognuno di noi è il dodicesimo uomo! Vogliamo fuoco, vogliamo rabbia, vogliamo passione! 90 minuti di follia, 90 minuti di amore per il Catanzaro! Un solo grido, un solo canto: Forza Aquile! Chi ama il Catanzaro sa dove deve essere. Dentro il Ceravolo, a urlare fino a perdere la voce!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.