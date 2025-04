Catanzaro-Bari, una partita folle e infinita: emozioni e grandi gol, finisce 3-3. Beffa per Caserta

StrettoWeb

Va sotto, la riprende, rimonta, va in vantaggio di nuovo e poi si fa beffare nel finale. Bellissimo derby del Sud al “Ceravolo”: il match tra Catanzaro e Bari finisce 3-3. Il risultato non accontenta nessuno: i giallorossi rimangono dietro alla Juve Stabia (che ieri vincendo li ha scavalcati) e si fanno avvicinare da un Palermo spumeggiante (5 reti al Sassuolo). Quello dei ragazzi di Caserta, al di là di come andrà a finire, e come ribadiamo sempre, un grande percorso.

La partita

La gara è povera di emozioni in avvio. Le squadre si studiano, non affondano, i ritmi sono bassi e l’intensità non sale. Solo qualche timida presenza dalle parti dei portieri avversari, ma la dimostrazione di un avvio soporifero sta tutta nel fatto che la prima vera occasione coincide con il gol che sblocca il match: lo segna Lasagna, imbeccato dall’ex di turno Maita. L’ex Udinese, servito sul filo del fuorigioco, insacca battendo Pigliacelli. La marcatura, però, non viene convalidata subito, proprio per i dubbi sulla linea dell’offside. Dopo un breve consulto Var, però, gol valido: 0-1. La reazione giallorossa è tiepida, l’impressione è che per sbloccarla serva la giocata del singolo. Un nome a caso? Pietro Iemmello. Sempre lui, ancora lui, trova il pari a ridosso dell’intervallo con il gol della domenica, senza dubbio una delle reti più belle della stagione. Il capitano giallorosso viene incontro al pallone, riceve dai 30 metri e, leggermente defilato, lascia partire un destro fortissimo che si insacca all’incrocio. E’ una marcatura bellissima, fantastica, pazzesca, che fa esplodere il “Ceravolo” e rimette in carreggiata il Catanzaro prima dell’intervallo.

Nella ripresa parte meglio il Catanzaro, con Iemmello ancora protagonista e alla ricerca della doppietta. Una sua punizione, infatti, trova la risposta pronta del portiere. Il vantaggio, però, arriva a metà ripresa, nella “zona Bonini“: piazzato di Petriccione e colpo di testa in tuffo del giocatore giallorosso. Tante proteste del Bari per una presunta spinta di Scognamillo precedente al gol, ma il direttore di gara convalida. E’ 2-1, settimo gol stagionale per Bonini. Il vantaggio, ovviamente, sposta l’inerzia dalla parte dei padroni di casa, che sfiorano il tris con Iemmello. Nel momento migliore, però, è un’altra rete bellissima a regalare di nuovo il pari: è Favasuli, nativo di Reggio Calabria, a infilare all’angolino da posizione defilata, battendo il portiere con una botta forte e precisa.

2-2, tutto da rifare, anzi no, perché se l’avvio di questa gara è stato soporifero, non si può dire lo stesso del finale. La reazione giallorossa, infatti, è immediata: azione nello stretto in area, servizio per Quagliata e palla sotto il sette. Catanzaro di nuovo avanti. Ribolle di passione, il “Ceravolo”, che sogna la vittoria, un quarto posto ancora alla portata e osserva con stupore una squadra che diverte e si diverte. Al 92′, però, la doccia gelata: palla dentro, Favilli riceve e in spaccata fa 3-3. La partita folle e infinita alla fine termina, ma per il Catanzaro resta un po’ di amaro in bocca. Tuttavia, nulla è perduto, la classifica rimane interessantissima.

Il tabellino

Marcatori: 27’ pt Lasagna (B), 44’ pt Iemmello (C); 24’ st Bonini (C), 33’ st Favasuli (B), 38’ st Quagliata (C), 48’ st Favilli (B)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro (1’ st Situm), Pagano (1’ st Ilie), Petriccione (29’ st Coulibaly), Pompetti, Quagliata; Iemmello (43’ st Compagnon), Pittarello (20’ st Biasci)

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Seck, Buso, Maiolo, Corradi, Paura All. Caserta

Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maita (41’ st Olivieri), Maggiore (41’ st Bonfanti), Benali, Dorval; Pereiro (13’ st Falletti), Lasagna (34’ st Favilli)

A disposizione: Pissardo, Mantovani, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Simic, Saco

All. Longo

Arbitro: Giua

Assistenti: Niedda – Pressato

IV: Luongo

Var: Dionisi

AVar: Di Martino

Calci d’angolo: 11 Catanzaro, 3 Bari

Recuperi: 3’ pt, 5’ st

Ammonizioni: 24’ st Radunovic (B)

Risultati Serie B 32ª Giornata

Venerdì 4 aprile

Ore 20.30

Reggiana-Cremonese 1-2

Sabato 5 aprile

Ore 15.00

Brescia-Mantova 1-2

Cittadella-Carrarese 0-0

Frosinone-Cosenza 2-2

Sudtirol-Cesena 1-1

Ore 17.15

Pisa-Modena 1-2

Ore 19.30

Juve Stabia-Salernitana 1-0

Domenica 6 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Bari 3-3

Palermo-Sassuolo 5-3

Ore 17.15

Spezia-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 72 Pisa 63 Spezia 55* Cremonese 52 Juve Stabia 49 Catanzaro 47 Palermo 45 Cesena 43 Bari 41 Modena 41 Carrarese 37 Frosinone 37 Mantova 36 Sudtirol 35 Cittadella 35 Brescia 34 Sampdoria 32* Reggiana 32 Salernitana 30 Cosenza 26 (-4)

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 33ª giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.30

Bari-Palermo

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Catanzaro

Cosenza-Brescia

Reggiana-Pisa

Salernitana-Sudtirol

Ore 17.15

Sampdoria-Cittadella

Ore 19.30

Modena-Sassuolo

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Cesena-Frosinone

Cremonese-Juve Stabia

Ore 17.15

Mantova-Spezia

