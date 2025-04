Catanzaro-Bari, Caserta: “voglio una reazione. Squadra spenta? Vi dico la mia”. Recuperati 4 calciatori

StrettoWeb

L’allenatore del Catanzaro Fabio Caserta ha parlato alla vigilia del match contro il Bari di domani. “la squadra ha lavorato bene durante la settimana e dobbiamo farci trovare pronti per affrontare un avversario ostico, dotato di grandi qualità”, ha esordito. “La gara d’andata è stata un punto di svolta per noi, perché da lì la squadra ha iniziato a crescere, partita dopo partita, diventando un vero gruppo. Mi aspetto una reazione vera dalla squadra, ancora più determinata, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo provare a fare più punti possibile fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme”.

La sconfitta di Modena e i dubbi sulla condizione fisica

Un passaggio sulla sconfitta di Modena: “il primo tempo di Modena, è vero, non è stato dei migliori. Siamo stati troppo lenti nella circolazione della palla. Nella ripresa, però, la squadra ha mostrato una buona reazione collettiva, anche se non è bastata per portare a casa un risultato. Quando si parla di brillantezza, si fa riferimento a quello che il gruppo ha fatto negli ultimi due mesi. Io non credo che la squadra sia apparsa spenta. Però è chiaro che non si può pensare di giocare sempre in modo eccezionale: ogni match è diverso e anche l’atteggiamento dell’avversario ha un peso. Se l’altra squadra ti aspetta bassa, è normale che i ritmi siano più lenti rispetto a quando vieni pressato alto. A Modena, nel primo tempo, avremmo dovuto muovere il pallone con più rapidità, cosa che è migliorata nel secondo tempo. La condizione non è quella iniziale, ma non credo sia stata la causa della sconfitta a Modena. Il gruppo sta bene fisicamente. Contro il Cosenza, ad esempio, abbiamo segnato quattro gol e nessuno ha parlato di condizione fisica”.

I calciatori recuperati

Sui calciatori recuperati: “recuperiamo Antonini, Pontisso, La Mantia e D’Alessandro, mentre gli altri erano già a disposizione. Pontisso è un giocatore importante per noi: ha qualità nell’uno contro uno, è forte nei calci piazzati e sa inserirsi bene. A Modena ci è mancato, anche se Ilie ha alternato buoni momenti ad altri meno efficaci. Giudicarlo da una sola gara sarebbe riduttivo: spesso, entrando a gara in corso, ha dato un buon contributo. Le scelte definitive le farò domani, anche in base agli altri centrocampisti disponibili e alle caratteristiche dell’avversario”.

I convocati

Ecco i convocati:

PORTIERI : 22. Pigliacelli, 25. Gelmi, 99. Borrelli

: 22. Pigliacelli, 25. Gelmi, 99. Borrelli DIFENSORI : 3. Quagliata, 6. Bonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 82. Corradi, 84. Cassandro, 92. Situm, 93. Paura

: 3. Quagliata, 6. Bonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 82. Corradi, 84. Cassandro, 92. Situm, 93. Paura CENTROCAMPISTI : 8. Ilie, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Pagano, 61 Maiolo, 80. Coulibaly

: 8. Ilie, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Pagano, 61 Maiolo, 80. Coulibaly ATTACCANTI: 7. Compagnon, 9. Iemmello, 28. Biasci, 29. Seck, 45. Buso, 90. Pittarello

