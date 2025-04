Catanzaro, auto si ribalta su viale Magna Graecia: un ferito

StrettoWeb

Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è impegnata su viale Magna Graecia, zona sud della città, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura, una Citroën C3. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è andato a impattare contro un albero, ribaltandosi successivamente sulla sede stradale. A bordo della vettura vi era il solo conducente, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto a prestare le prime cure sul posto e al successivo trasferimento in ambulanza presso struttura ospedaliera. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, al fine di prevenire ulteriori rischi. Si segnalano disagi temporanei alla viabilità lungo il tratto stradale interessato.

