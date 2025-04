Catania, truffa un b&b con l’intelligenza artificiale: finto tecnico denunciato dalla polizia

StrettoWeb

Avrebbe soggiornato in un b&b di Catania senza pagare facendosi passare prima per un tecnico, poi per un direttore di banca e servendosi anche dell’Intelligenza Artificiale per raggirare il gestore, che però si è rivolto alla polizia, che è riuscita ad individuare il presunto truffatore, un catanese di 41 anni specialista nel cambio di identità, denunciandolo per Truffa. L’uomo, spacciandosi per un tecnico fiorentino incaricato di riparare importanti macchinari in ospedale, avrebbe prenotato un soggiorno di 10 giorni nella struttura ricettiva e ne avrebbe usufruito.

Alla richiesta dei documenti, avrebbe detto di aver smarrito la carta d’identità trasmettendo al gestore anche la denuncia di smarrimento. Nel giorno stabilito il ‘cliente’ ha rinviato l’arrivo alla sera, chiedendo al gestore di lasciare la chiave nell’apposita cassetta di sicurezza, facendosi comunicare il codice di apertura. Trascorso qualche giorno, il titolare si è accorto di non aver ricevuto il bonifico con il pagamento ed ha chiesto spiegazioni all’ospite che però attraverso un’applicazione dell’intelligenza artificiale ha alterato la sua voce presentandosi come direttore di banca che ha spiegato che il bonifico era stato effettuato ma non era andato a buon fine per problemi tecnici in fase di risoluzione.

Trascorsi i giorni del soggiorno, l’ospite è sparito senza più rispondere alle chiamate del titolare del b&b, che a quel punto ha compreso di essere stato truffato e si è rivolto alla polizia per presentare denuncia. Il 41enne ha precedenti per Truffa. Qualche mese fa i poliziotti lo avevano individuato dopo che si era finto un agente immobiliare in grado di procurare affari imperdibili e vantaggiosi.

In quell’occasione era riuscito nel suo piano criminale ingannando un ignaro investitore con promesse di facili guadagni derivanti da una serie di investimenti legati all”acquisto di immobili di valore messi all’asta in un comune del Catanese. La vittima aveva persino sborsato 19 mila euro per poi non avere più notizie dal sedicente agente immobiliare.

