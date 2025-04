Catania, il sindaco Trantino annuncia: “ci candideremo a Capitale della Cultura 2028”

StrettoWeb

“Questa mattina, con i colleghi di Giunta, abbiamo approvato la delibera con cui designiamo Catania candidata a capitale della Cultura per il 2028. Così come sempre accaduto per le città che si sono aggiudicate il riconoscimento, essere scelti determinerebbe un forte incremento di flussi turistici, oltre a consentirci una rigenerazione dei nostri tanti spazi culturali e il rafforzamento della nostra immagine a livello nazionale e internazionale, con importanti ricadute economiche per il nostro territorio”. Così il sindaco di Catania Enrico Trantino annuncia l’approvazione della delibera di candidatura della città a Capitale della Cultura 2028. Ricordiamo che di recente, solo qualche settimana fa, è stata scelta Pordenone per il 2027, mentre l’anno prossimo sarà L’Aquila.

“Non si tratta certo di una strategia per mettere la polvere sotto il tappeto. Anzi. Nel caso in cui fossimo selezionati, dovremo farci trovare pronti riqualificando le tante cose che non vanno (strade innanzi tutto)”, ha ricordato Trantino. “Ogni nostro sforzo è destinato al miglioramento della città. Non mi sforzerò mai di dire che le difficoltà oggettive che patiamo non potranno costituire un alibi. Intanto lottiamo per questa ambita selezione: Catania è una città dalla storia millenaria, crocevia di civiltà e culture, che ha saputo rigenerarsi più volte nella sua lunga vicenda urbana. Il suo straordinario patrimonio architettonico, paesaggistico, archeologico e immateriale ci può dare maggiore forza nell’unire i tanti catanesi che desiderano voltare pagina, rispetto a quel passato fatto di rinunce e demotivazione, per farci sentire fieri della nostra città e stimolare il cambiamento che si traduce in cura, rispetto e amore. Proviamoci”, ha aggiunto.

