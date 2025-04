Catania: sequestrata stalla abusiva con cavalli e farmaci dopanti

StrettoWeb

Una stalla abusiva dove erano custoditi due cavalli, uno dei quali senza microchip, è stata sequestrata a Belpasso (Catania) dai carabinieri, che hanno denunciato per ricettazione un 28enne, nei confronti del quale è stata anche elevata una sanzione di circa 36mila euro. I cavalli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo da parte del personale medico veterinario dell’Asp. La scoperta della stalla abusiva è avvenuta durante un controllo effettuato insieme con i medici del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’Asp.

Nella struttura, in una zona periferica del paese caratterizzata da fondi agricoli e strutture destinate all’allevamento di cavalli. I carabinieri hanno inoltre sequestrato una significativa quantità di farmaci a uso veterinario e umano, alcuni dei quali classificabili come anabolizzanti e corticosteroidi, e sostanze ad azione dopante spesso utilizzati per alterare le prestazioni degli equini. I veterinari dell’Asp hanno anche sequestrato numerosi prodotti che erano anche scaduti, alcuni già utilizzati erano privi di tracciabilità o sprovvisti di regolare prescrizione medico-veterinaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.