Catania, il secondo convegno Aistom Sicilia su medicina e oncologia | FOTO

Nuove tecniche mediche per il paziente oncologico. Non più e non solo i trattamenti chemioterapici, radioterapici e chirurgici per la cura dei tumori; nuove terapie, che puntano a stimolare le difese immunitarie, sono state introdotte di recente e sono già in fase avanzata di sperimentazione e di applicazione per la cura del tumore gastrointestinale e del colon retto. È questo uno dei temi che saranno affrontati dal 10 al 12 aprile nel corso del secondo congresso regionale A.I.Stom Sicilia (Associazione Italiana Stomizzati) che si svolgerà presso il Grand Hotel Villa Itria a Viagrande.

Il congresso punterà lo sguardo sui “Percorsi integrati per la promozione della salute nel paziente oncologico” puntando l’attenzione sia sulla scelta delle cure mediche adeguate, sia sui percorsi di cura e di assistenza, ma anche di supporto psicologico che si avviano sia in ambiente ospedaliero, sia dopo le dimissioni e il rientro nell’ambiente domestico. In un contesto in cui le terapie oncologiche sono sempre più efficaci, l’attenzione si sposta su una gestione olistica del paziente che includa, non solo l’aspetto oncologico, ma anche la qualità della vita e il benessere psicologico.

Il congresso, che ha come titolo “L’appropriatezza nel mirino: facciamo la differenza” punta a favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze tra professionisti di diverse discipline (oncologi, infermieri, stomaterapisti, podologi), attraverso un approccio multidisciplinare mirato, che sia pensato e programmato per ogni singolo paziente e a sensibilizzare i pazienti e i caregivers sulle problematiche legate alla cura delle ferite e delle stomie, sostenendoli per una gestione autonoma e consapevole del malato.

Una sessione del congresso sarà dedicata ai podologi poiché una delle conseguenze delle cure chemioterapiche e radioterapiche è la profonda trasformazione del corpo, anche per ciò che riguarda la postura e che si ripercuote sui piedi. Si parla, sempre più spesso, di “piede oncologico”, patologia non secondaria rispetto alla quale bisogna predisporre cure e trattamenti adeguati.

Altri temi riguardano le terapie del dolore e le tecniche di medicazione. Negli ultimi anni sono state introdotte con successo le tecniche di “ipnosi procedurale” nella fase delle medicazioni, spesso molto dolorose. Altro argomento trattato sono le “ustioni attiniche”, causate dalla radioterapia, oggi sempre meno frequenti.

Il convegno rappresenta un’opportunità per approfondire le conoscenze e le competenze nella gestione delle complicanze nei pazienti oncologici. La presenza di esperti di fama internazionale contribuirà a dare nuove competenze e approcci adeguati per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti oncologici e di conseguenza anche la qualità della loro vita.

Il momento clou sarà nella giornata di sabato 12 aprile, terzo e ultimo giorno del convegno, con il talk show alla presenza di cinque direttori generali delle Asp della Sicilia orientale. Questa sessione sarà dedicata alla gestione della patologia oncologica cercando, di fare un focus sulla situazione attuale per superare le criticità, elaborando i vari approcci multidisciplinari. Parteciperanno anche i responsabili delle varie Asp siciliane che si occupano della programmazione e gestione dell’assistenza infermieristica del paziente al proprio domicilio, nonché della presa in carico del paziente dimesso dagli ospedali. Saranno presenti anche gruppi di studenti della facoltà di Scienze Infermieristiche che formuleranno alcune domande ai manager della sanità siciliana.

L’ultimo giorno del convegno, alle ore 10, il congresso ospita un evento collaterale, la presentazione dell’edizione 2025 di “Aureum School”. L’evento che si svolgerà durante il prossimo anno scolastico, è un’iniziativa promossa dall’associazione “Belle e Buone Arti, l’Italia delle eccellenze” e vuole essere una “piattaforma di riflessione” che coinvolge scuola e sanità con l’obiettivo di migliorare le prospettive di vita delle nuove generazioni. Sarà un dialogo a più voci tra studenti, medici specializzati e istituzioni sul tema “Dieta Mediterranea come prevenzione dei tumori”. Partono dagli studenti le domande più pressanti che riguardano il mondo della sanità, di oggi e di domani.

