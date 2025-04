Catania, ruba il cellulare ad un pendolare addormentato alla fermata: denunciato

StrettoWeb

Avrebbe rubato il telefono cellulare ad un pendolare straniero 34enne che per qualche minuto minuto si era appisolato alla fermata dell’autobus che lo portava nel Siracusano. E’ quanto la polizia di Catania contesta ad un 49enne, che è stato denunciato per furto aggravato. La vittima ha presentato una denuncia alla polizia, che ha individuato il presunto autore grazie ad un’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del furto, in via Secchi.

Risvegliatasi bruscamente, la vittima ha tentato di inseguire il ladro che, però, in una manciata di secondi è riuscito a dileguarsi tra le vie del quartiere. Il giorno seguente si è presentata negli uffici di Polizia del Commissariato ‘Borgo-Ognina‘ per sporgere denuncia, raccontando ai poliziotti quanto accaduto e fornendo una descrizione del ladro. Immediatamente gli agenti hanno informato i colleghi di Nesima, competenti territorialmente, che a loro volta hanno avviato le indagini, cercando di acquisire tutti gli elementi utili ad individuare il ladro. I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato hanno ricostruito i fatti, riconoscendo il ladro.

