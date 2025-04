Catania, pubblica foto intime della ex sui social: 43enne denunciato per revenge porn

StrettoWeb

In più occasioni utilizzando un nickname avrebbe pubblicato sui social alcune foto intime della ex e screenshot di conversazioni private scambiate con la donna, che però è stata riconosciuta ed informata di ciò che stava accadendo. E’ accaduto a Catania. La vittima si è così rivolta ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza ‘Borgo – Ognina’, che sono risaliti all’identità dell’autore, il suo ex 43enne, che è stato denunciato.

L’uomo era stato già denunciato dall’ex compagna per maltrattamenti e per tale ragione nei suoi confronti era stata adottata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima. L’uomo avrebbe utilizzato il nick-name di ‘Capitan Nemo’ per chattare con perfetti sconosciuti ai quali avrebbe rivelato particolari intimi della relazione con la ex. Sul web, oltre a scrivere delle pesanti offese nei confronti della donna, avrebbe pubblicato foto strettamente private e personali della donna, in alcuni casi legate a rapporti sessuali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.