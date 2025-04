Catania, minaccia di morte la madre per soldi: arrestato

StrettoWeb

Avrebbe tentato di estorcere denaro all’anziana madre minacciandola di morte brandendo un oggetto metallico con una lama di circa 30 centimetri ma è stato bloccato ed arrestato dopo che la vittima ha chiamato la polizia. E’ finito così in manette a Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia un 43enne, che è stato anche denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere. Gli agenti sono intervenuti in via Acque Casse ed hanno trovato la donna in lacrime sul marciapiede davanti casa. Pochi metri più avanti il figlio, che ha tentato di allontanarsi, ma che è stato subito bloccato.

La donna è apparsa particolarmente impaurita ma dopo essere stata tranquillizzata dagli agenti ha raccontato delle ormai sempre più insistenti richieste di denaro pere comprare la droga da parte del figlio tossicodipendente accompagnate frequentemente anche da aggressioni verbali e minacce di morte. Gli agenti hanno trovato nel marsupio che l’uomo indossava l’oggetto con il quale avrebbe minacciato la madre, che è stato sequestrato. Sentito il pm di turno, il 43enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip.

