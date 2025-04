Catania, il direttivo della Federazione Rugby ha incontrato i club del territorio

StrettoWeb

Si è svolto venerdì 11 aprile, presso la sede della FIR Sicilia di Catania, il primo incontro ufficiale tra le società rugbistiche dell’isola e il nuovo direttivo regionale, guidato dal Presidente, Orazio Arancio. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto, in particolare sui settori minirugby e Under 14, ambiti considerati strategici per la crescita e lo sviluppo del movimento rugbistico siciliano. Nel corso della riunione sono state affrontate le principali criticità legate all’organizzazione e alla continuità delle attività giovanili, avviando una riflessione condivisa sulle azioni da intraprendere nel breve e lungo periodo.

“È stato un momento significativo di ascolto e dialogo – dichiara compatto il direttivo di FIR Sicilia –. Il nostro obiettivo è quello di costruire, insieme ai club, un percorso solido e condiviso, capace di dare nuova linfa al rugby siciliano, a partire proprio dai più giovani”. Il Presidente e i Consiglieri, ciascuno secondo le proprie deleghe, hanno ribadito la volontà di mantenere un confronto costante con le società, con l’intento di arrivare preparati alla prossima stagione sportiva con proposte operative concrete e strategie comuni. Questo primo incontro segna l’inizio di un cammino improntato alla collaborazione, alla valorizzazione dei vivai e alla costruzione di un movimento più coeso, dinamico e proiettato al futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.