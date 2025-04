Catania, si calano dal tetto per rubare la cassaforte del supermercato

StrettoWeb

Hanno tentato di rubare i soldi contenuti nella cassaforte di un supermercato di via Plaia a Catania, calandosi da un foro praticato nel tetto dell’attività commerciale in piena notte, ma sono stati subito scoperti e due di loro, un 26enne e un 44enne, sono arrestati dalla polizia, mentre un terzo bandito è riuscito a fuggire. Per mettere a segno il colpo i ladri si sono portati dietro il materiale necessario, tra arnesi e attrezzi con motore a scoppio, in modo da fare un ulteriore foro di precisione alla cassaforte per prelevare il denaro custodito al suo interno.

Il loro piano, però, è fallito perché è scattato l’allarme di sicurezza dell’attività commerciale che ha determinato l’arrivo del personale di una ditta di vigilanza privata che ha avvisato il 112. Dalla sala operativa della Questura è stata inviata sul posto una pattuglia della squadra volanti. I poliziotti hanno notato sul tetto sul supermercato tre uomini che hanno tentato la fuga: due sono stati raggiunti e arrestati, il terzo ha fatto perdere le proprie tracce. Il gip ha convalidato il provvedimento per i due indagati e disposto nei loro confronti la misura cautelare dei domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

