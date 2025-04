Catania, Antoci sulla Microelectronics: “l’Europea conferma impegno, ci saranno 26 mila posti di lavoro”

StrettoWeb

La Commissione Europea ha risposto all’interrogazione presentata dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Antoci, sull’investimento da 2 miliardi di euro per la St Microelectronics a Catania. “L’impianto, destinato a funzionare a pieno regime entro il 2032, prevede la creazione complessiva di circa 26 mila posti di lavoro equivalenti a tempo pieno tra occupazione diretta e indotta. La risposta della Commissione conferma la rilevanza strategica dell’investimento a Catania. È un’occasione straordinaria per il territorio, ma ora tocca all’azienda rispettare gli impegni presi, a partire dalla tutela dei posti di lavoro“, afferma Antoci.

“L’attenzione resterà alta anche alla luce dei recenti annunci di cassa integrazione che destano preoccupazione. I fondi pubblici devono generare occupazione stabile, non incertezza. Questo investimento può fare della Sicilia un polo europeo dell’innovazione, ma perché ciò accada è necessario monitorare ogni fase”, conclude Antoci.

