Cardinale tedesco: “mi aspetto un conclave lungo”

“Io mi preparo a un conclave più lungo, o perlomeno a un pre-conclave più lungo. Adesso i cardinali dovranno innanzitutto avere del tempo per conoscersi fra loro. È importante che ognuno abbia la possibilità di dare il suo contributo, per far capire come la situazione della chiesa viene giudicata nei diversi continenti, quali sfide veda per la chiesa e quali requisiti debba avere il nuovo papa”. È quanto spiega il cardinale Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia, in vista del conclave.

“Non esiste una linea guida tedesca. Ognuno risponderà alla sua coscienza davanti a Cristo, nella sua azione e nella sua decisione per questo conclave”, conclude il Cardinale tedesco.

