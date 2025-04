Capo d’Orlando: drammatico incidente tra un’auto ed una minicar, un morto e 3 feriti

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale si è verificato, questa mattina, a Capo d’Orlando, in provincia di Messina, sulla Statale 113, all’altezza di contrada Drago. Per cause ancora in corso di accertamento una Panda si è scontrata con una minicar provocando la morte di una donna ed il ferimento di tre giovani. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, varie ambulanze e squadre Anas. L’arteria è chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato.

Poco dopo è intervenuto l’elisoccorso per trasportare al Policlinico Martino della città dello Stretto il ferito con le ferite più gravi. Gli altri due sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata.

Seguiranno aggiornamenti

