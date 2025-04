Capitale senza padroni, Roma-Lazio finisce 1-1: si accende la lotta per l’Europa | CLASSIFICA

StrettoWeb

La Capitale resta senza padroni. Il derby di ritorno fra Lazio e Roma termina sull’1-1. Una partita intensa, come sempre quando si parla della stracittadina capitolina, tanti falli, tanti polemiche e un gol a testa: la apre Romagnoli con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, la riprende Soulè con un mancino modello Paulo Dybala dal limite dell’area che prende la traversa e rimbalza prima dentro e poi fuori.

In attesa del posticipo Napoli-Empoli che interessa la lotta Scudetto, dalle partite di domenica si può tracciare un quadro interessante per la lotta all’Europa. L’Atalanta ha consolidato il terzo posto dopo 3 (61 punti) sconfitte consecutive frenando la corsa del Bologna (57). Ne ha guadagnato la Juventus assestatasi in 4ª posizione (59). Lazio e Roma, con un punto a testa, risultano rispettivamente 5ª (56) e 6ª (54). Perde una chance importante la Fiorentina che viene fermata 0-0 dal Parma e resta 8ª a quota 53. Nono il Milan, vincente contro l’Udinese, ma attardato a quota 51 punti.

Risultati Serie A 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan 0-4

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza 1-0

Ore 18.00

Inter-Cagliari 3-1

Ore 20.45

Juventus-Lecce 2-1

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna 2-0

Ore 15.00

Fiorentina-Parma 0-0

Verona-Genoa 0-0

Ore 18.00

Como-Torino 1-0

Ore 20.45

Lazio-Roma 1-1

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

Classifica Serie A

Inter 71 Napoli 65* Atalanta 61 Juventus 59 Bologna 57 Lazio 56 Roma 54 Fiorentina 53 Milan 51 Torino 40 Udinese 40 Genoa 39 Como 36 Verona 32 Cagliari 30 Parma 28 Lecce 26 Empoli 24* Venezia 24 Monza 15

* Una partita in meno

Programma 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como

Ore 18:00

Monza-Napoli

Ore 20:45

Roma-Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

