Caos totale a piazza San Pietro: l’It Alert della protezione civile scatena paura tra i fedeli

Caos a piazza San Pietro mentre migliaia di persone erano in fila per rendere omaggio a Papa Francesco. Infatti, ad un certo punto, è suonato l’It Alert della Protezione Civile per avvisare che l’ultimo accesso alla piazza sarà alle 17 e le reazioni dei fedeli sono state molteplici. “Ho ricevuto l’alert mentre ero in piazza e ho pensato: “è finita”. Poi, leggendo il messaggio, mi sono tranquillizzato, ma per quei secondi ho sudato freddo”, racconta Luca che era in fila per accedere alla Basilica quando ha ricevuto l’alert sul suo cellulare.

Carmela invece era al negozio di souvenir a ridosso del colonnato: “i telefoni sono suonati tutti insieme, io volevo scappare, poi ho pensato che forse non era una buona idea…”

