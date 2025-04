Calcio, la FIGC modifica i criteri di iscrizione: in Serie C cambia tutto, più rigidità e soldi per partecipare al prossimo campionato

StrettoWeb

Con un lungo comunicato ufficiale, la FIGC ha annunciato i nuovi criteri di iscrizione per le società in vista della prossima stagione, la 2025-2026. Occhi puntati, ovviamente, sulla Serie C, considerando le spinose questioni che ogni anno si ripresentano e che quest’anno non sembrano essere state da meno, anzi. Già escluse Turris e Taranto, sono in bilico le vicende riguardanti le varie Messina, Foggia, Lucchese, Triestina. Sul banco degli imputati, le norme legate alle iscrizioni, definite poco rigide. Le maglie larghe hanno consentito, negli anni, situazioni spiacevoli, con le società alle prese coi primi problemi – legati ai mancati pagamenti e alle scadenze federali non rispettate – già dai primi mesi della stagione.

Proprio per questo, la FIGC ha deciso di raddoppiare l’importo della fidejussione da versare: si passa da 350 mila euro a 700 mila euro. Dunque, servirà più di mezzo milione per iscriversi. Una somma importante, che non tutti si potrebbero permettere. Questo potrebbe – ma il condizionale è d’obbligo – permettere una scrematura in fase di iscrizione, garantendo la stessa soltanto a chi ha una reale e confermata solidità economica. Inoltre, l’iscrizione è stata anticipata al 6 giugno e sarà obbligatorio ottemperare al pagamento degli stipendi di aprile. Dovrà anche essere rispettato l’indice di liquidità dal valore di 0,8.

Per le società in difficoltà, quelle sopracitate, ovviamente il cammino si fa in salita, sempre a patto che riusciranno a salvarsi sul campo. Manca solo una giornata: nel girone C il Foggia sta riuscendo nell’intento di complicarsi la vita, mentre al Messina servirebbe un vero e proprio miracolo. Potrebbero anche, per una serie di incastri imprevedibili, ritrovarsi nello spareggio per non retrocedere. Di certo, è altissima la possibilità che almeno una delle due retroceda. Chi si salva, invece, dopo aver trovato una nuova proprietà, dovrà rispettare i rigidissimi criteri di cui sopra.

Qui di seguito, invece, il documento ufficiale con tutti i criteri federali per ogni categoria.

Criteri di iscrizione alla stagione 2025-2026 il testo integrale della FIGC | PDF

