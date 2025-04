Calcio a 5, la Gallinese conquista la promozione in Serie B Nazionale per la prima volta nella sua storia

StrettoWeb

Non sbaglia, la Gallinese, e può partire la festa. La squadra reggina ha battuto la Nuova Fabrizio per 3-1 conquistando la promozione in Serie B Nazionale di Calcio a 5 per la prima volta nella sua storia. Un cammino dominante, quello della compagine di mister Venanzi, che ha ottenuto 21 vittorie e 3 pareggi, ovvero 66 punti totali.

“Dalla passione al successo: la società ASD Gallinese DL scrive la storia e conquista la Serie B nazionale di Calcio a 5”. E’ quanto ha dichiarato Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, che celebra la storica promozione dell’ASD Gallinese DL Calcio a 5 in Serie B. “È con grande orgoglio e profonda soddisfazione che rivolgo le mie più sentite congratulazioni all’ASD Gallinese DL Calcio a 5 per la straordinaria vittoria del campionato di Serie C1 Futsal e la meritata promozione nel prestigioso campionato nazionale di Serie B”.

“Questo eccezionale traguardo rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un motivo di autentico orgoglio per tutta la nostra comunità. La Gallinese DL ha dimostrato, gara dopo gara, che con impegno, passione e spirito di squadra è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi e scrivere pagine importanti della storia sportiva locale”. “Un sentito ringraziamento va al Presidente Domenico Latella, al tecnico Giovanni Venanzi, allo staff, agli atleti e a tutti coloro che, con dedizione e spirito di sacrificio, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato. Un plauso speciale anche ai tifosi, sempre presenti e pronti a sostenere la squadra con entusiasmo, calore e correttezza lungo tutto il cammino”.

“La promozione in Serie B rappresenta una nuova entusiasmante sfida, che la Gallinese DL affronterà con lo stesso entusiasmo e determinazione che l’hanno contraddistinta sin dal 2018, anno di partenza dalla Serie C2”. “Come rappresentante istituzionale, continuerò a sostenere con convinzione il movimento sportivo cittadino, certo che lo sport rappresenti un motore di crescita, coesione sociale e orgoglio per l’intero territorio. Congratulazioni ASD Gallinese DL! Avanti così, con lo stesso cuore e la stessa passione!”.

