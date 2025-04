Calabria, minacce a due medici dell’ASP: identificato l’autore, è un 64enne | DETTAGLI

StrettoWeb

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Vibo Valentia, coordinati dalla Procura della Repubblica del luogo, guidata dal Dott. Camillo Falvo, hanno chiuso il cerchio intorno all’uomo ritenuto responsabile degli atti intimidatori commessi il 17 e il 23 settembre 2024 ai danni, rispettivamente, del Dott. Domenico Antonio Cirillo, dipendente della ASP di Vibo Valentia e del Dott. Raffaele Bava, Direttore del Distretto Sanitario i quali, si erano visti recapitare presso i loro uffici due buste, ognuna contenente 3 cartucce cal. 7,65.

Si tratta di un 64enne di Soriano Calabro, incensurato, il quale, per cause in corso di accertamento, avrebbe commissionato la preparazione e l’invio dei plichi anzidetti e che si è visto notificare l’avviso della conclusione delle indagini preliminari da parte del Sostituto Procuratore titolare delle indagini.

Le indagini, condotte mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, dei dispositivi GPS installati sui furgoni di alcuni corrieri, nonché dei relativi registri di trasporto, hanno permesso di verificare come l’uomo si fosse recato presso una ditta di spedizioni per consegnare le due lettere minatorie che, a loro volta, erano state poi affidate a un secondo corriere per il definitivo recapito presso la sede dell’ASP di via Dante Alighieri e presso gli uffici del Distretto Sanitario di via Moderata Durant. L’uomo dovrà rispondere di minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi.

