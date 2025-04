Calabria, grave incidente stradale nella notte: motociclista precipita in una scarpata

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte a Corigliano-Rossano e precisamente a Piragineti, lungo il vecchio tracciato della Strada Statale 106. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, finendo in una scarpata insieme alla sua moto. Il centauro, soccorso in condizioni critiche, è stato inizialmente trasportato all’ospedale “Giannettasio” di Rossano, dove ha subito un primo intervento chirurgico. In seguito, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto nelle ore notturne e, data l’ora e la zona isolata, nessuno si sarebbe accorto della presenza del ferito. Fortunatamente, una coincidenza provvidenziale ha voluto che un’ambulanza transitasse nei pressi, permettendo un intervento tempestivo. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Corigliano Rossano.

