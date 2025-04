Calabria: arrestata una colf che rubava gioielli in casa della datrice di lavoro

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno tratto in arresto una 53enne, di professione collaboratrice domestica, per il reato di furto di gioielli all’interno dell’abitazione di una signora presso cui la stessa espletava la propria attività lavorativa. Le indagini nascono dalla denuncia della figlia della vittima che si è accorta del furto dopo aver accompagnato la colf con la propria autovettura in un paese del soveratese. La denuncia veniva immediatamente riscontrata dagli esiti della perquisizione personale della donna, dal momento che venivano rinvenuti, all’interno di alcune buste per la spesa, i monili in oro poco prima asportati, del valore commerciale di circa 5.000,00 euro.

La donna, a seguito dell’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura cautelare non detentiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.