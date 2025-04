Buona Vigilia di Pasqua 2025: significato, storia e origini del Sabato Santo

StrettoWeb

Il Sabato Santo, la Vigilia della Santa Pasqua, è caratterizzato dal silenzio e dal raccoglimento dopo la morte di Gesù Cristo che adesso giace nel Santo Sepolcro. Nelle Chiese le luci e le candele sono spente, gli altari spogli, senza fiori. Importante nella celebrazione pasquale è la Veglia serale che acquista il valore simbolico dell’attesa della Resurrezione di Cristo. Successivamente si procede con l’accensione del cero pasquale e la benedizione della luce e l’annuncio della Pasqua con la celebrazione della Liturgia battesimale.

Il rito prevede canto delle litanie dei Santi, Preghiere di benedizione dell’acqua battesimale, celebrazione del Battesimo (se ci sono battezzandi), rinnovazione per tutti delle promesse battesimali. Tutto culmina nell’Eucarestia, sacramento per eccellenza della Pasqua.

Il Sabato Santo è il secondo giorno liturgico del Triduo pasquale, che comincia con la Messa della Cena del Signore della sera precedente il Venerdì Santo, e termina con la Domenica di Pasqua, di cui il primo atto liturgico è la veglia pasquale. La Chiesa cattolica suggerisce il digiuno ecclesiastico e l’astinenza dalle carni anche per tutto il Sabato Santo.

Vigilia di Pasqua 2025, buon Sabato Santo, per l’occasione proponiamo una selezione di video e frasi (in basso) e di immagini (in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno di silenzio per i cattolici.

Ecco le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp:

Tantissimi auguri per questa Vigilia di Pasqua. Che porti amore, pace e serenità.

Un caloroso messaggio di auguri in questo Sabato Santo va a te che ne hai tanto bisogno. A te che lotti ogni giorno per trovare la pace. Ti auguro che la colomba del Signore si posi domani sulla tua casa per portarti un segno di speranza.

Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Ti auguro che sia ricco di pace, tranquillità e tanta bontà. Auguri.

La Santa Pasqua sta per arrivare e tanta pace sta per portare. Comincia a fare spazio nel tuo cuore per la gloria del Signore. Buon Sabato Santo.

Trascorri questo Sabato Santo in compagnia delle persone che ti amano e ti sostengono. Auguri, il Signore sta per risorgere. Buon Sabato Santo.

E’ il giorno del silenzio. Tutto tace: neanche le campane battono più per ore.

Auguriamo a te e alla tua famiglia una serenissima vigilia di Pasqua in questo sabato di profondo silenzio.

Gesù Cristo è disceso agli inferi oggi per salvare tutti noi. Attendiamo in silenzio la sua resurrezione. Auguri di buon sabato santo

E’ un giorno di attesa e di silenzio. La Pasqua è vicina: spero che tu e la tua famiglia possiate attendere la rinascita del Signore in pace e in serenità. Auguri

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:







