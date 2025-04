Buona Festa delle Palme 2025: i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

Domani, domenica 13 Aprile 2025, si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e con la festività delle Palme ha inizio la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo che ha come fulcro la Morte e la Resurrezione. L’episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot, la “festa delle Capanne”.

Buona Domenica delle Palme 2025, per l’occasione proponiamo una selezione di video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.







