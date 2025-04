Brutto incidente a Lamezia Terme, scontro tra due Fiat Panda: una si ribalta, tre feriti

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuto questa mattina su Viale del Progresso, nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale. Due le vetture coinvolte, Fiat Panda di cui una, a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale. A bordo della vettura ribaltata il solo conducente che veniva estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. A bordo dell’altra vettura (Fiat Panda Blu) una coppia di anziani anch’essi prese in cura dal personale del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza e personale del soccorso stradale per la rimozione delle vetture.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.